今季のマンチェスター・シティには国内3冠の可能性が残っている。すでにカラバオカップでタイトルを獲得しており、残すはFAカップとプレミアリーグ。FAカップでは準決勝まで進み、リーグ戦では好調を維持している。シティが前回3冠を成し遂げたのは22-23シーズン。プレミア、FAカップ、CLで優勝を勝ち取った。『Daily mail』によると、そんな3冠達成時に作成されたメダルコレクションが4月下旬のオークションに出品されるようだ。