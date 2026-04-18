俳優の北村匠海（28）が18日、東京・国立代々木競技場第1体育館で「GirlsAward」に出演した。現在放送中のフジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜後9・00）で主演を務める。福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにしたオリジナルストーリー。北村は初の教師役として、主人公の新米教師・朝野峻一を演じる。この日は作中のジャージーに身を包んだ生徒役の俳優た