18日夕方、熊本市西区の市道交差点で、乗用車が歩行者をはね、6歳の女の子が重体です。 警察の発表によりますと、午後4時50分ごろ熊本市西区花園1丁目の市道交差点で、中央区段山本町の小学生、ヴェルモデ・ロシュ・玲杏さん（6）が、乗用車にはねられました。 玲杏さんは重体です。 警察は、乗用車を運転していた中央区本山町の無職、松澤敬久容疑者（66）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。 警察が事故の原因を調べ