◇明治安田J1百年構想リーグ京都0―3C大阪（2026年4月18日ハナサカ）京都は今季ワースト3失点で敗れた。試合後はチョウ貴裁監督を含めてチームとサポーターの間で不穏な空気が流れるなど、後味の悪さも残した。試合終了の笛が鳴り響くと、厳しい言葉が飛んだ。指揮官は「バトルをしたくて行ったわけではない」とゴール裏サポーターの前へ歩み寄り、至近距離で対峙。残念ながら建設的な話し合いにはならなかったが「サポ