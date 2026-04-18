◇セ・リーグ巨人3―4ヤクルト（2026年4月18日神宮）巨人は守護神マルティネスが9回に逆転を許し、今季初のサヨナラ負け。今季初の4連勝と貯金4を逃した。3―2と1点リードで迎えた9回、マウンドに上がったのは6番手右腕・マルティネス。ここまで5セーブを挙げている絶対守護神だが、先頭・田中に右翼線二塁打されると、続く丸山和には左越え二塁打されて3―3の同点。さらに1死三塁から長岡に中前へサヨナラ打を許し