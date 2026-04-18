【漫画】本編を読む夫の不倫をきっかけにタイムリープを繰り返す女性を描いた『4周目の人生でついにクズ夫を捨てました』（すぅ：漫画、茂由茂子：原作/KADOKAWA）。彼女が自分の幸せを見つけていくまでの物語だ。主人公・夏希は結婚して10年。夫の英明と娘の茜とともに穏やかな生活を送っていたが、ある日、夫が自分の親友・綾香と浮気をしている現場を目撃してしまう。大きなショックを受けて気を失った夏希が目を覚ますと、