4月18日、中山競馬場で行われた障害G1・中山グランドジャンプ（障芝4260m）は、断然の支持に推された草野太郎の1番人気、エコロデュエルが大差圧勝。レコードのおまけもついて、力の違いを見せつけた。中山GJ、勝利ジョッキーコメント1着エコロデュエル草野太郎騎手「まずはホッとしているのが1番です。人気に推していただいたので、まずはホッとして、また改めて今日はとんでもない強さだったなとびっくりしました。スローで