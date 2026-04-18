4月18日、阪神競馬場で行われたG3・アンタレスステークス（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ムルソーが重賞初制覇を飾った。2着には重賞初挑戦だった武豊騎乗のモックモックが入った。アンタレスS、勝利ジョッキーコメント1着ムルソー坂井瑠星騎手「前回乗せていただいて重賞を勝てるレベルの馬だなと思いましたし、自信を持って乗りました。比較的楽にいけて、リズムも非常に良かったです。馬はいい馬ですし、道中の感じ