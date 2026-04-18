【モデルプレス＝2026/04/18】フジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（毎週月曜21時〜）に出演している北村匠海、出口夏希、黒崎煌代、山下永玖（ONE N' ONLY）、西本まりん、夏目透羽、ゆめぽてが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「GirlsAward」に出演した。【写真】新月9出演、豪華俳優陣がファッションショーサプライズ登場◆北村匠海・出口夏希ら新月9