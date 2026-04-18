ゲームの世界観をそのまま楽しめるおやつが登場♡モンスターストライクとカンデミーナがコラボした新作グミが発売されます。ユニークな形状とハードな食感に加え、味の組み合わせも楽しめる新感覚スイーツ。遊び心たっぷりのグミをチェックしてみてください♪ ゲームモチーフのグミデザイン♡ 「カンデミーナグミ ストライクショット」は60g入りのコラボ