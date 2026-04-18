元横綱・三重ノ海の孫で『MEN’S NON-NO』専属モデルの嵐翔真が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】おしゃれな顔立ちが際立つシンプルなスタイリングで登場した嵐翔真嵐は3rd SHOW内「MEN’S NON-NO Special Stage」のステージに登場。赤髪と脱色した眉毛というおしゃれな顔立ちが際立つ、シンプルなスタイリングを着こ