お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで（33）が、18日に更新されたYouTube「#コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。失恋エピソードを明かした。かなでは、番組MCの「相席スタート」山粼ケイ、CRAZY COCOに「追いかける恋ばかりして成就したことがありません。結婚願望があるので彼氏が欲しいです。どうすればいいですか」と相談。「ちょっとでも可愛いと言われるとコロッと好きになっちゃう」「失恋ばかりしてきた」と明か