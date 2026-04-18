THE RAMPAGEが18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」で新曲「BLACK TOKYO」を初披露した。【写真】観客の前に登場した映画『TOKYO BURST 犯罪都市』キャスト陣同楽曲は、長谷川慎が出演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の主題歌。ノイジーでラウドなシンセやパワフルなリズムが緊張感を生むトラックに、自らの正義を信じて打破していく決意を不穏で壮大なコーラスが刻ま