言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、お祝いの席などで目にする食べ物から、人の外見を表す言葉、そして声の表現に関する用語を用意しました。一見するとつながりのないこれらの言葉を、共通する2文字で結びつけてみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□□□もて□□いろヒント：もち米に小豆