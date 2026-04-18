老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害厚生年金を受給している人に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した場合についてです。Q：障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。特別支給の老齢厚