2026年4月18日、道内では下川町や新冠町でクマの目撃が相次ぎました。北海道下川町西町付近では、2026年4月18日午後3時前、役場の職員がデントコーンの畑にクマ1頭がいるのを目撃し、警察に通報しました。警察によりますと、クマは体長約2メートルで、通報から5分後、警察官が駆け付けたときには畑の中をまだ歩いていたということです。その後、パトカーや役場の車のクラクションを鳴らすと、クマは南側の山に立