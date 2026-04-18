フジテレビ系「相葉◎×部」が１８日に放送され、カンニング竹山、髭男爵・ひぐち君が出演した。この日の放送は「一筆啓上部」。１３文字で相手に思いを届ける企画。竹山、ひぐち君、親交の深い２人の先輩後輩の絆を確認する。ひぐち君は、竹山について「（昔から）竹山さんといるときは財布を触ったことないです。コンビニ行った時とかも全部買ってくれるんで。（若手時代に）それこそライブ終わった後に居酒屋で打ち上げし