「体操・全日本個人総合選手権」（１８日、高崎アリーナ）１０月の世界選手権（１０月、オランダ）の代表選考会を兼ねて、女子個人総合決勝が行われた。高校１年生で１５歳の新星・西山実沙（なんばク）が予選からの合計１１０・３３２点で初優勝に輝いた。「去年から優勝を目指して練習してきたので、その目標が達成できた喜びが強かった。試合で結果に残せたことがすごくうれしい」と喜んだ。予選１位通過から勢いを落とさ