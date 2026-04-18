「日本ハム５−３西武」（１８日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ち。連敗を３で止めた。清宮幸太郎内野手は貴重な追加点をたたき出した。２点を追う六回に奈良間の投手強襲適時打、水谷の中堅への２点適時二塁打で逆転後、なお２死二、三塁から左中間を破る２点適時三塁打。塁上では笑みがはじけた。前日はリフレッシュのため、今季初のベンチスタート。最近は自身もチームも拙守も目立ち、星を落としていた。「僕