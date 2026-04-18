約２０万本の花が咲き誇る大花壇＝１７日、里山ガーデン「春の里山ガーデンフェスタ」が、横浜市旭区の里山ガーデンで開かれている。春の花が市内最大級となる約１万平方メートルの大花壇で咲き誇り、多くの来場者でにぎわっている。５月６日までで入場無料。大花壇には、チューリップやネモフィラ、ラナンキュラスなど１５０品種、計約２０万本がグラデーション状に植えられ、夜明けから日の出へ移ろう光景を表現している。