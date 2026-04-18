【モデルプレス＝2026/04/18】歌手のLiSAが4月16日、自身のInstagramを更新。個性的なタイツを身に着けたコーディネートを公開した。【写真】38歳鬼滅歌手「スタイルめちゃくちゃいい」タイツ姿披露◆LiSA、美脚際立つタイツコーデ公開LiSAは7枚目のアルバム「LACE UP」の発売を報告。「今日は一緒に届けてくれるお店さんに足跡を残させていただいてきましたっ」と綴り、自身の巨大看板の前ではつらつとしたポーズを決める写真など