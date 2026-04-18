【モデルプレス＝2026/04/18】元日向坂46の濱岸ひよりが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】元日向坂美女、ほっそり二の腕披露◆濱岸ひより、クールにランウェイグレーのノースリーブでほっそりとした二の腕をのぞかせ、ボトムにはダメージの入ったデニムを合わせた濱岸。終始クールな表情でランウ