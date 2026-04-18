【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の藤岡真威人が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】藤岡弘、の長男、眩しい笑顔で魅了◆藤岡真威人、眩しい笑顔で視線独占ベージュのセットアップで登場した藤岡は、爽やかな笑顔でポージング。会場中の視線を独占していた。◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE