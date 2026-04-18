◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月18日みずほペイペイ）オリックスは2点劣勢の7回に2番手・ペルドモを投入も、1イニングを投げきれずに5失点KOを強いられた。先頭・海野への四球をきっかけに2死満塁のピンチを背負うと、柳田に初球を捉えられて2点中前適時打に。続く山川にも左前適時打を浴びた。ここで降板し、代わった権田が柳町と川瀬にも適時打を浴びた。昨季のチーム内ホールド王は、これで今季登