4月13日～17日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 テクノフレ 東Ｓ26/ 61700290070.64/15 ※単位：経常利益は百万円、修正率は％ ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。