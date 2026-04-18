4月13日～17日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 日本ＰＣ名Ｎ 26/ 8 45 7975.6 4/14 住石ＨＤ東Ｓ 26/ 3 1600 275071.9 4/15 ＷＤＩ東Ｓ 26/ 3850 136560.6 4/16