この記事をまとめると ■コンビニ配送トラックは複数の温度帯の商品を同時に扱う ■ツーエバ構造で荷室をわけることで温度管理を実現している ■見えない物流技術が日常の便利さを支えている 生活を支えている精密な物流の工夫 私たちの暮らしには、多種多様の飲食物が充実している。米や野菜、そして肉や魚などの食材はもちろんのこと、専門工場にて加工された食品も私たちの生活に欠かせないものとなっている。 それらの生産