俳優・北村匠海が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』スペシャルステージにサプライズ登場した。【写真】爽やかすぎる！ジャージ姿の出口夏希同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高