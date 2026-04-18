「ファーム・西地区、阪神４−７広島」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は守備の乱れも絡んで敗れた。先発・西勇輝投手（３５）は３回１０安打７失点（自責４）。初回から平川、岸本の１、２番コンビに粘られテンポをつかめず、打ち込まれた。打線では浜田太貴外野手（２５）が今季１号ソロ、キャム・ディベイニー内野手（２９）が３安打の固め打ちで意地を見せた。なお、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価