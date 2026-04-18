ミュージシャンの清春（５７）が１７日、「幻冬舎」編集者の箕輪厚介氏のユーチューブチャンネルに出演。尖っていた時期を回顧した。「黒夢」として１９９０年代に人気を博した清春は、９９年に「ｓａｄｓ」を結成。２０００年にＴＢＳ系ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」の主題歌「忘却の空」が大ヒット。一世を風靡した。現在は落ち着いたというが、若いころはまだまだ尖っていた。「音楽業界の人からめんどくさいとか言わ