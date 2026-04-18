まだ夏本番は先なのに、暑さを感じるほどの日も出てきました。そんな日は、軽やかな服装で快適に過ごしたいところです。そこで今回は、2,000円以下でゲットできる【GU（ジーユー）】のトップスに注目。涼しげで、シルエットのきれいさや着まわし力も優秀なアイテムをご紹介します。 透け感ある素材で涼しく大人な着こなしに 【GU】「ループヤーンVネックT」\1,490（税込） 軽やかさと透け感が