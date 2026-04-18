BLUEGOATSが、現在開催中の＜東名阪ツアー『DAMN』＞のツアーファイナルとなる6月22日(月) 東京・代官山UNIT公演でバンドセットワンマンを開催することが決定した。2026年も世間を騒がせつつ、ライブでも着実に成長を続けるBLUEGOATS。4月28日には1stフルアルバム『さらば青春の光』のリリースを控えている。代官山UNITでのワンマンライブはグループ史上初。グループ史上最大キャパとなった東名阪ツアーのファイナルにも注目だ。チ