ご近所付き合いの中で、モヤっとする嫌味を言われた経験はありませんか？ 我慢するべきか、それとも伝えるべきか……。今回は、理不尽な一言に対して“冷静に向き合う強さ”を学んだ、筆者の知人のエピソードをご紹介します。 止まらない嫌味攻撃 夫が昔から憧れていた外車を購入しました。大きな買い物ではありましたが、無理のない範囲で計画的に貯蓄を続け、家族で何度も話し合って決めたものです。私も納得してい