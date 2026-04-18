SHAZNAが、7月７日より6ヶ月連続デジタルシングルをリリースするほか、2026年内ライヴスケジュールが続々発表となった。昨年11月、千葉・幕張イベントホールにて2DAYS開催された1990年〜2000年代のヴィジュアル系集結イベント＜CROSS ROAD Fest＞ではLa’cryma Christiと並んで2日間出演するなど、その健在ぶりを証明したSHAZNAが2026年も精力的だ。前述のとおり、7月７日より6ヶ月連続デジタルシングルリリース企画がスタートする