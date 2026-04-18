タレントの百田汐里が16日、自身のインスタグラムを更新。大好きなサウナを満喫する姿を投稿し、ファンを喜ばせた。 【写真】大好きなサウナ満喫艶やかな髪も麗しい 百田は「大事な撮影の前日に サウナで汗流してきましたさいこーーーサウナ大好き♡」と記し、バスタブに腰かけたスタイルを披露。白のフリルが胸元を斜めに流れるモノトーンの出で立ちからは、引き締まった腹筋ときれいなお