奈良競輪のF2ナイターが18日、開幕した。5Rガールズ予選で黒河内由実（30＝永野）が約5カ月ぶりに実戦復帰した。レースは安東莉奈（24＝大分）が先行する流れを、6番手から捲った下条未悠（25＝富山）が快勝。黒河内は最後方から下条の捲りを追走するも伸びきれず5着だった。「流れの中で走れて良かった。落ち着いてレースができたし、体は問題ない。練習よりレースの方がいいですね。楽しい」トレードマークのスマイルが