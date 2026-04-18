犬に危険な『観葉植物』5選 『葉』の美しさを楽しむ観葉植物。インテリアの一環としてお部屋に置くご家庭は多いですよね。しかし、中には犬と暮らす際に置いてはいけない観葉植物もあるため注意が必要です。 1.ポトス 育てやすいため昔から人気のポトスですが、犬と暮らすご家庭では置いてはいけない観葉植物です。ポトスにはシュウ酸カルシウムが含まれています。小さなガラスの破片に似ている結晶であり、刺さった部