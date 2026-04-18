起きてほしい飼い主さんとこのままソファで寝たいわんこ…。夜の微笑ましい攻防戦がSNSで話題を呼び、投稿は95万回再生を突破。わんこの人間味あふれる姿には「スゴイ分かる(笑)」「家事した後のワタシｗｗ」「中に人入ってる？」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ソファでうたた寝する超大型犬→『起きて』と声をかけた結果…あまりにも人間すぎる光景】 ソファでうたた寝するわんこ 『中にヒト入