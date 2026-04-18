札幌市中央区の地下鉄・中島公園駅前付近で、乗用車が街路樹などに突っ込む事故があり、運転手の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、清田区に住む会社員の28歳の男です。男は2026年4月18日午前6時すぎ、札幌市中央区南10条西3丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。男が運転していた乗用車は歩道に乗り上げ、街路樹などをなぎ倒す事