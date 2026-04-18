All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、千葉県在住45歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：45歳男性同居家族構成：本人、父（74歳）、母（74歳）居住地：千葉県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：自営業・自由業年収：220万円現預金：260万円リスク資産：30万円「最後に手を出す資金として、ゆうちょ銀行の定期貯