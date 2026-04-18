バレーボールのSVリーグ女子、PFUブルーキャッツ石川かほくは、18日アウェイで行われたプレーオフ準決勝の初戦に臨み、3−1で勝利を掴みました。初の頂点を目指す選手らを勇気づけようとホームの石川県かほく市の河北台中学校ではパブリックビューイングが開かれ、およそ400人のサポーターが集まり、声援を送りました。サポーターは「すごい頑張ってる応援したい。勝って優勝してほしい」「全員のプレーが素晴らしい。このまま勝ち