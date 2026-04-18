アニメや漫画のキャラクターになりきるコスプレイベントが、岐阜県高山市で行われました。 【写真を見る】かやぶき屋根の民家や水車など…かつての農山村の風景が残る「飛騨の里」でコスプレイベント「ひだコス」開催 岐阜・高山市 岐阜県高山市の野外博物館「飛騨の里」で18日に行われた、コスプレイベント「ひだコス」。 これは、コスプレで地域を盛り上げようと「飛騨高山サブカルチャー委員会」が主催したもの