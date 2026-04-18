【漫画】本編を読む小さな屋台でミルクを片手に、愚痴をこぼしたり悩みを相談したり……。そんな赤ちゃんたちの知られざる姿を描いた漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）は、子育て世代を中心に多くの支持を集めている。今夜も、彼らの口から語られる“赤ちゃんあるある”が優しい笑いを届けてくれた。この日は「屋台ヤケミルク」に生後3カ月の新入り、オサムがやってきた。ゲップがまだひとりでできないため、“先輩”