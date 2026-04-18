【モデルプレス＝2026/04/18】タレントのGENKING.が、4月16日に自身のInstagramを更新。イメチェンした動画を公開し、反響が寄せられている。【写真】41歳タレント「一瞬誰かと」前髪ありスタイルの劇的イメチェン話題◆GENKING.、前髪ありショット公開GENKING.は「いつもの癖で急にイメチェンしたくなって」「駆け込み」と美容院を訪れたことを報告し、ヘアカット中の動画を公開した。「ドギャルすぎるのちょっと飽きてきたから真