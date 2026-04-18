【モデルプレス＝2026/04/18】ONE N’ ONLYの草川直弥が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】エビダンメンバー、歓声起こったランウェイ◆草川直弥、ロングジャケット着こなす草川は、ダメージの効いたジーンズにチェックのロングジャケットを合わせたカジュアルなコーディネートで登場。下唇を噛ん