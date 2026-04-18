【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの近藤千尋が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝4時半に起床して作ったというお弁当を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「働きながらご飯も完璧」食卓いっぱい手料理ショット◆近藤千尋、朝4時半に起床して作ったお弁当披露TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）で金曜レギュラーを務めている近藤は「ラヴィットの朝は4時半起きでお弁当作り」と記し