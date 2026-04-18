【モデルプレス＝2026/04/18】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたこーくんが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】人気モデルの夫、ソロでランウェイ歩く姿◆こーくん、個性的スタイリングでソロランウェイペイントデザインの入ったデニムのオーバーオールにトランプ柄のジャケットを羽織