普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「薬袋」はなんて読む？「薬袋」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、ある武将にまつわるエピソードが由来でひらがな3文字の名字です。いったい、「薬袋」はなんと読むのでしょうか。正解を知