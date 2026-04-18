ROSIER by Her lip toから新作「Everyday Essential Minimizer Bra」が登場。2026年4月22日(水)には先行フィッティングイベントを開催し、4月24日(金)より公式オンラインストアにて予約販売、5月16日(土)より一般発売がスタートします♡ボリュームバストに悩む女性に寄り添い、すっきり美しいシルエットを叶える注目アイテムです。 グラマーさんの悩みに寄り添う設計 バストのボリュームによ