俳優の鈴鹿央士が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMIMER』に登場した。「MEN'S NON-NO」スペシャルステージにメンノンモデルとしてトップバッターを飾った。鈴鹿はインディゴデニムのジャケットに青いシャツとネクタイ、ニットベストをあわせた個性的なトラッドスタイルを披露。割れんばかりの歓声のなか、ランウェイ後半では、くしゃっとした笑顔で観客に手を振